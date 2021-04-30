«Лестер» в большинстве не сумел обыграть на выезде «Саутгемптон»

В рамках 34-го тура АПЛ «Саутгемптон» на своем поле добился ничейного результата 1:1 с «Лестером», играя с 10-й минуты в меньшинстве.
На 61-й минуте 26-летний полузащитник Джеймс Уорд-Проуз, реализовав пенальти, вывел хозяев вперед.
«Лисы» отыгрались на 68-й усилиями Джонни Эванса.
«Лестер» остался на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка. «Саутгемптон» занимает 14-е место, имея в активе 37 очков.
7 мая «Лестер» примет «Ньюкасл», днем позже состоится матч «Ливерпуль» – «Саутгемптон».