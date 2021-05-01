Зидан – перед матчем «Реал» – «Осасуна»: Мы хотим выиграть ла лигу и будем бороться до конца

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан накануне предстоящего матча рассказал о планах команды на остаток сезона.

Чемпионат очень трудный, и так будет до последнего тура. У меня не вызывают радости поражения соперников. Мы хотим выиграть ла лигу и будем бороться до конца. Мы хотим сосредоточиться на оставшейся части сезона, а сейчас все внимание на предстоящей игре с «Осасуной», – приводит слова Зидана официальный сайт «сливочных».

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице примеры с 71 очком. У лидера чемпионата мадридского «Атлетико» на два очка больше.