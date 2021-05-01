Семак – перед матчем «Зенит» – «Локомотив»: Соперник здорово проводит весенний отрезок

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча, в котором его команда может оформить чемпионство в РПЛ.

— «Локомотив» здорово проводит весенний отрезок: Крыховяк — очень много забивает, очень много остроты создает, Федор Смолов сейчас хорошо выглядит. Если смотреть на последние матчи «Локомотива», то прежде всего это команда, которая обороняется хорошо и низко. Думаю, что их самые сильные качества — это контратаки и стандартные положения, поэтому вряд ли игра будет открытой настолько, чтобы обе команды много создавали, — передает слова Сергея Богдановича официальный сайт питерской команды.

«Зенит» является лидером турнирной таблице РПЛ с 58 очками, у команды Марко Николича 52 очка и второе место.