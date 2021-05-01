Игорь Черевченко: После моего прихода Кухарчук стал играть третьим нападающим

Главный тренер подмосковных «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал прогресс Ильи Кухарчука в текущем сезоне.

— Мы просто нашли место, где ему нравится играть. После моего прихода он стал играть третьим нападающим, хотя до этого закрывал весь фланг. Весной Илья не всегда попадает в старт – он не сбавил требования к себе, иногда дело в тактике. Плюс во втором тайме иногда нужно переламывать игру – мы это можем делать за счет Кухарчука. Есть игроки, которые не умеют выходить на замену – у Ильи с этим нет проблем, — передает слова Черевченко официальный сайт «Химок».

Добавим, что Кухарчук перешел в подмосковную команду в 2019 году. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.