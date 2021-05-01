Стали известны составы на матч 28-го тура РПЛ «Рубин» – «Динамо»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и наставник «Динамо» Сандро Шварц объявили составы команд на матч 28-го тура чемпионата России.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Старфельт, Бакаев, Макаров, Самошников, Йевтич, Абильдгор, Хван, Деспотович.
Запасные: Медведев, Янович, Меркулов, Грицаенко, Шатов, Костюков, Зуев, Мусаев, Суриков, Пухаев, Игнатьев.
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Варела, Фомин, Грулев, Лесовой, Шиманьски, Моро, Нжи.
Запасные: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Слепов, Нойштедтер, Каборе, Липовой, Школик, Захарян, Комличенко, Игбун, Тюкавин.
Добавим, что у обеих команд по 46 очков в текущем сезоне. «Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице, «Динамо» располагается на седьмой строчке.