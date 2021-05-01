Садулаев попал в стартовый состав «Ахмата» на матч с «Ротором»

Стали известны составы волгоградского «Ротора» и грозненского «Ахмата» на матч 28-го тура чемпионата России.
«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник, Макаров, Жигулев, Кипиани, Давиташвили, Фламарион, Щеткин.
Запасные: Обухов, Байрыев, Кожемякин, Вершков, Песегов, Серченков, Муллин.
«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Садулаев.
Запасные: Шелия, Мелихов, Анхель, Кармаев, А. Кадыров, Исмаэл, Харин, Янку, Х. Кадыров, Мелкадзе, Алмаши.
Подопечные Андрея Талалаева занимают 11 место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками, у волгоградского клуба 18 очков, с которыми он занимает 15-е место.