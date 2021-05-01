Комиссия, расследующая смерть Марадоны, признала действия медбригады недостаточными

Стал известен вывод медицинской экспертной комиссии, принимающей участие в расследовании смерти Диего Марадоны.
«Действия медицинской бригады, ответственной за Марадону, были неадекватными, недостаточными и неосторожными», - приводит текст доклада комиссии «МК-Спорт» со ссылкой на телеканал TN.
Напомним, что Марадона умер из-за внезапной остановки сердца, вскрытие показало, что у чемпиона мира был острый отек легких, вызванный сердечной недостаточностью. В настоящее время в Аргентине ведется расследование причин смерти футболиста, по делу проходит семь человек.
источник: МК-Спорт