Генменеджер «Авангарда» Волков – об уходе Чинахова: Рассчитывали, что он станет лидером команды

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Волков отреагировал на переход воспитанника клуба егора Чинахова в команду НХЛ.

— Мы сделали все, что от нас зависело: работали над развитием Чинахова с первых лет в академии «Авангарда», в этом сезоне тренерский штаб во главе с Бобом Хартли уделял много времени индивидуальной работе с ним. Мы сделали игроку хорошее предложение, рассчитывали, что Чинахов станет лидером «Авангарда» после возвращения клуба в Омск. Но наш воспитанник и его агент выбрали другой путь. Желаем им удачи, — передает слова Волкова пресс-служба «Авангарда».

В прошедшем сезоне Чинахов провел 53 матча, в которых набрал 24 очка (15+9).