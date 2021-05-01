«Рубин» победил «Динамо», играя в меньшинстве с 54-й минуты

В матче 28-го тура РПЛ казанский «Рубин» на своем поле переиграл московское «Динамо» со счетом 2:0.
Счет открыл сербский форвард хозяев Джордже Деспотович, забивший свой 12-й гол в чемпионате.
На 54-й минуте главный арбитр встречи Виталий Мешков после подсказки VAR показал прямую красную карточку защитнику казанцев Илье Самошникову.
На 80-й корейский хавбек «Рубина» Хван Ин Бом воспользовался ошибкой вышедшего на замену Романа Нойштедтера и увеличил преимущество своей команды, установив окончательный счет в матче.
Команда Леонида Слуцкого набрала 49 очков и единолично занимает четвертое место в таблице РПЛ. Подопечные Сандро Шварца остались на седьмой строчке с 46 очками.