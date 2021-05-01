«Рубин» победил «Динамо», играя в меньшинстве с 54-й минуты

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Италия - Серия B 2-й тайм, 77' Брешия 2 СПАЛ 1 П1 1.19 Х 4.90 П2 16.0
Италия - Серия B 2-й тайм, 77' Венеция 3 Кьево 1
Италия - Серия B 2-й тайм, 76' Реджана 1 Порденоне 0 П1 1.37 Х 4.50 П2 11.0
Италия - Серия B 2-й тайм, 72' Фрозиноне 1 Пиза 1 П1 3.80 Х 1.62 П2 4.70
Италия - Серия B 2-й тайм, 78' Лечче 1 Читтаделла 2 П1 10.0 Х 3.80 П2 1.35
Испания - Примера 2-й тайм, 77' Эйбар 3 Алавес 0
Италия - Серия B 2-й тайм, 73' Салернитана 1 Монца 1 П1 5.00 Х 1.55 П2 5.00
Италия - Серия B 2-й тайм, 78' Кремонезе 1 Реджина 1 П1 4.10 Х 1.55 П2 5.80
Италия - Серия B 2-й тайм, 75' Виртус Энтелла 0 Виченца 1
Италия - Серия B 2-й тайм, 76' Асколи 2 Эмполи 0 П1 1.05 Х 17.0 П2 25.0
Италия - Серия B 2-й тайм, 72' Козенца 3 Пескара 0
Италия - Серия А 1-й тайм, 32' Верона 0 Специя 0 П1 2.24 Х 3.20 П2 3.50
Россия - Премьер-Лига не начался ЦСКА 0 Уфа 0 П1 1.70 Х 3.80 П2 5.10
Англия - Первая лига 17:00 Аккрингтон Стэ 0 Чарльтон Атлет 0 П1 3.50 Х 3.40 П2 2.02
Англия - Первая лига 17:00 Рочдейл 0 Донкастер Рове 0 П1 1.85 Х 3.40 П2 4.20
Англия - Чемпионшип 17:00 Ротерхэм Юнайт 0 Блэкберн Ровер 0 П1 2.47 Х 3.60 П2 2.85
Англия - Чемпионшип 17:00 Сток Сити 0 Куинз Парк Рей 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Престон Норт Э 0 Барнсли 0 П1 3.20 Х 3.20 П2 2.43
Англия - Чемпионшип 17:00 Суонси Сити 0 Дерби Каунти 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.50
Англия - Первая лига 17:00 Халл Сити 0 Уиган Атлетик 0 П1 1.65 Х 3.80 П2 4.80
Англия - Чемпионшип 17:00 Норвич Сити 0 Рединг 0 П1 1.50 Х 4.60 П2 6.60
Англия - Первая лига 17:00 Плимут Аргайл 0 Сандерленд 0 П1 5.70 Х 4.30 П2 1.50
Англия - Чемпионшип 17:00 Хаддерсфилд Та 0 Ковентри Сити 0 П1 2.70 Х 3.20 П2 2.85
Испания - Сегунда 17:00 Жирона 0 Тенерифе 0 П1 2.24 Х 2.90 П2 3.90
Англия - Чемпионшип 17:00 Бирмингем Сити 0 Кардифф Сити 0 П1 3.30 Х 3.30 П2 2.33
Англия - Чемпионшип 17:00 Брентфорд 0 Уотфорд 0 П1 2.40 Х 3.40 П2 3.10
Англия - Первая лига 17:00 Флитвуд Таун 0 Милтон-Кинс До 0 П1 3.40 Х 3.20 П2 2.13
Англия - Премьер-лига 17:00 Брайтон энд Хо 0 Лидс Юнайтед 0 П1 2.05 Х 3.50 П2 3.80
Англия - Первая лига 17:00 Суиндон Таун 0 Ипсвич Таун 0 П1 3.20 Х 3.10 П2 2.27
Англия - Первая лига 17:00 Питерборо Юнай 0 Линкольн Сити 0 П1 2.07 Х 3.30 П2 3.50
01 мая 15:55
автор: Артем Спиридонов

«Рубин» победил «Динамо», играя в меньшинстве с 54-й минуты

Гости проиграли вторую игру подряд.

В матче 28-го тура РПЛ казанский «Рубин» на своем поле переиграл московское «Динамо» со счетом 2:0.

Счет открыл сербский форвард хозяев Джордже Деспотович, забивший свой 12-й гол в чемпионате.

На 54-й минуте главный арбитр встречи Виталий Мешков после подсказки VAR показал прямую красную карточку защитнику казанцев Илье Самошникову.

На 80-й корейский хавбек «Рубина» Хван Ин Бом воспользовался ошибкой вышедшего на замену Романа Нойштедтера и увеличил преимущество своей команды, установив окончательный счет в матче.

Команда Леонида Слуцкого набрала 49 очков и единолично занимает четвертое место в таблице РПЛ. Подопечные Сандро Шварца остались на седьмой строчке с 46 очками.

8 мая состоятся матчи 29-го тура чемпионата России «Арсенал» – «Рубин» и «Локомотив» – «Динамо».

РПЛ

28-й тур

«Рубин» Казань – «Динамо» Москва – 2:0 (1:0)

Голы: Деспотович, 15, Хван, 80.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Старфельт, Бакаев (Зуев, 54), Макаров (Костюков, 90+1), Самошников, Йевтич (Шатов, 73), Абильдгор, Хван (Мусаев, 90), Деспотович.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев (Нойштедтер, 68), Евгеньев, Ордец, Варела, Фомин, Грулев (Тюкавин, 60), Лесовой, Шиманьски, Моро (Захарян, 60), Нжи (Комличенко, 68).

Предупреждения: Хван, 42, Абильдгор, 70, Макаров, 72 – Шиманский, 9, Скопинцев, 35, Фомин, 90.

Удаление: Самошников, 54.

Судья: Виталий Мешков

Стадион: Ак Барс Арена (Казань).

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