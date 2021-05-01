«Ротор» обыграл «Ахмат» и покинул зону прямого вылета

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Италия - Серия B 2-й тайм, 77' Брешия 2 СПАЛ 1 П1 1.19 Х 4.90 П2 16.0
Италия - Серия B 2-й тайм, 77' Венеция 3 Кьево 1
Италия - Серия B 2-й тайм, 76' Реджана 1 Порденоне 0 П1 1.37 Х 4.50 П2 11.0
Италия - Серия B 2-й тайм, 72' Фрозиноне 1 Пиза 1 П1 3.80 Х 1.62 П2 4.70
Италия - Серия B 2-й тайм, 78' Лечче 1 Читтаделла 2 П1 10.0 Х 3.80 П2 1.35
Испания - Примера 2-й тайм, 77' Эйбар 3 Алавес 0
Италия - Серия B 2-й тайм, 73' Салернитана 1 Монца 1 П1 5.00 Х 1.55 П2 5.00
Италия - Серия B 2-й тайм, 78' Кремонезе 1 Реджина 1 П1 4.10 Х 1.55 П2 5.80
Италия - Серия B 2-й тайм, 75' Виртус Энтелла 0 Виченца 1
Италия - Серия B 2-й тайм, 76' Асколи 2 Эмполи 0 П1 1.05 Х 17.0 П2 25.0
Италия - Серия B 2-й тайм, 72' Козенца 3 Пескара 0
Италия - Серия А 1-й тайм, 32' Верона 0 Специя 0 П1 2.24 Х 3.20 П2 3.50
Россия - Премьер-Лига не начался ЦСКА 0 Уфа 0 П1 1.70 Х 3.80 П2 5.10
Англия - Первая лига 17:00 Аккрингтон Стэ 0 Чарльтон Атлет 0 П1 3.50 Х 3.40 П2 2.02
Англия - Первая лига 17:00 Рочдейл 0 Донкастер Рове 0 П1 1.85 Х 3.40 П2 4.20
Англия - Чемпионшип 17:00 Ротерхэм Юнайт 0 Блэкберн Ровер 0 П1 2.47 Х 3.60 П2 2.85
Англия - Чемпионшип 17:00 Сток Сити 0 Куинз Парк Рей 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Престон Норт Э 0 Барнсли 0 П1 3.20 Х 3.20 П2 2.43
Англия - Чемпионшип 17:00 Суонси Сити 0 Дерби Каунти 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.50
Англия - Первая лига 17:00 Халл Сити 0 Уиган Атлетик 0 П1 1.65 Х 3.80 П2 4.80
Англия - Чемпионшип 17:00 Норвич Сити 0 Рединг 0 П1 1.50 Х 4.60 П2 6.60
Англия - Первая лига 17:00 Плимут Аргайл 0 Сандерленд 0 П1 5.70 Х 4.30 П2 1.50
Англия - Чемпионшип 17:00 Хаддерсфилд Та 0 Ковентри Сити 0 П1 2.70 Х 3.20 П2 2.85
Испания - Сегунда 17:00 Жирона 0 Тенерифе 0 П1 2.24 Х 2.90 П2 3.90
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Англия - Первая лига 17:00 Флитвуд Таун 0 Милтон-Кинс До 0 П1 3.40 Х 3.20 П2 2.13
Англия - Премьер-лига 17:00 Брайтон энд Хо 0 Лидс Юнайтед 0 П1 2.05 Х 3.50 П2 3.80
Англия - Первая лига 17:00 Суиндон Таун 0 Ипсвич Таун 0 П1 3.20 Х 3.10 П2 2.27
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«Ротор» обыграл «Ахмат» и покинул зону прямого вылета
01 мая 15:57
автор: Максим Скороходов

«Ротор» обыграл «Ахмат» и покинул зону прямого вылета

Матч состоялся в Волгограде в рамках 28-го тура РПЛ.

Волгоградский «Ротор» в домашнем матче 28-го тура российской премьер-лиги обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече на 23-й минуте забил казахстанский нападающий Алексей Щеткин.

Благодаря этой победе волгоградская команда набрала 21 очко и поднялась на 14 место в турнирной таблице, покинув зону прямого вылета. «Ахмат» с 36 баллами расположился на 11-й строчке в чемпионате.

В следующем туре чемпионата России состоятся матчи «Сочи» - «Ротор» и «Ахмат» - «Тамбов».

РПЛ

28-й тур

«Ротор» (Волгоград) - «Ахмат» (Грозный) - 1:0 (1:0)

Голы: Щеткин, 23

«Ротор»: Чондрич, Степанов, Кверквелия, Гогуа, Алейник, Кипиани (Байрыев, 81), Жигулев, Давиташвили (Песегов, 62), Макаров, Фламарион, Щеткин (Серченков, 86).

«Ахмат»: Гудиев, Богосовац, Пуцко, Семенов (Янку, 67), Ненахов, Садулаев (Харин, 46), Тимофеев (Кармаев, 85), Бериша (Альмаши, 46), Швец (Исмаэл, 34), Нижич, Ильин.

Предупреждения: Садулаев, 42, Гогуа, 50, Богосовац, 52, Щеткин, 56, Семенов, 65, Исмаэл, 67, Чондрич, 81, Янку, 90

источник: «Советский спорт»
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