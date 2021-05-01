«Ротор» обыграл «Ахмат» и покинул зону прямого вылета

Волгоградский «Ротор» в домашнем матче 28-го тура российской премьер-лиги обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 1:0.
Единственный гол в этой встрече на 23-й минуте забил казахстанский нападающий Алексей Щеткин.
Благодаря этой победе волгоградская команда набрала 21 очко и поднялась на 14 место в турнирной таблице, покинув зону прямого вылета. «Ахмат» с 36 баллами расположился на 11-й строчке в чемпионате.
В следующем туре чемпионата России состоятся матчи «Сочи» - «Ротор» и «Ахмат» - «Тамбов».
РПЛ
28-й тур
«Ротор» (Волгоград) - «Ахмат» (Грозный) - 1:0 (1:0)
Голы: Щеткин, 23
«Ротор»: Чондрич, Степанов, Кверквелия, Гогуа, Алейник, Кипиани (Байрыев, 81), Жигулев, Давиташвили (Песегов, 62), Макаров, Фламарион, Щеткин (Серченков, 86).
«Ахмат»: Гудиев, Богосовац, Пуцко, Семенов (Янку, 67), Ненахов, Садулаев (Харин, 46), Тимофеев (Кармаев, 85), Бериша (Альмаши, 46), Швец (Исмаэл, 34), Нижич, Ильин.
Предупреждения: Садулаев, 42, Гогуа, 50, Богосовац, 52, Щеткин, 56, Семенов, 65, Исмаэл, 67, Чондрич, 81, Янку, 90