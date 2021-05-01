«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Кристал Пэлас» и уже завтра может стать чемпионом АПЛ

В рамках 34-го тура АПЛ «Манчестер Сити» в гостевом матче победил «Кристал Пэлас» со счетом 2:0.

У победителей голами отметились Серхио Агуэро (57-я минута) и Ферран Торрес (59-я).

Благодаря этой победе команда Хосепа Гвардиолы набрала 80 очков и уже завтра может стать чемпионом Англии в случае победы «Ливерпуля» на выезде над «Манчестер Юнайтед».

У «Кристал Пэлас» осталось 38 очков, с которыми команда занимает 13-е место в турнирной таблице.

8 мая состоятся матчи «Манчестер Сити» – «Челси» и «Шеффилд Юнайтед» – «Кристал Пэлас».