«Эйбар» одержал первую победу с 3 января, разгромив дома «Алавес» благодаря хет-трику Кике

В матче 34-го тура чемпионата Испании «Эйбар» на своем поле разгромил «Алавес» с результатом 3:0.
Все три мяча забил Кике на 3-й, 50-й и 59-й минутах.
«Эйбар» прервал 16-матчевую безвыигрышную серию, одержав первую победу с 3 января, когда дома обыграл «Гранаду» со счетом 2:0. В пяти предыдущих турах команда Хосе Луиса Мендилибара потерпела пять поражений.
«Алавес» пока сохраняет за собой 16-ю строчку таблицы, оставшись с 31 очком.
«Эйбар», набрав 26 очков, по-прежнему занимает последнее 20-е место.