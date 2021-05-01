Дюпин – после матча «Рубин» – «Динамо»: Пацаны сегодня бились, выполнили практически все установки

Вратарь казанского «Рубина» Юрий Дюпин поделился эмоциями от прошедшего матча, по итогам которого он был признан лучшим игроком.

— За три-четыре дня начали настраиваться на этот матч. Пацаны сегодня бились, молодцы, выполнили практически все установки, которые были сказаны на теории перед матчем. Большое им спасибо. Самый опасный момент был в первом тайме, когда бил Лесовой. Это был «нежданчик», но я ждал. Обычно вратари не ждут удара в таких ситуациях, приходилось максимально концентрироваться, — сказал Дюпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Рубин» занимает четвертое место в таблице, набрав 49 очков. У «Динамо» осталось 46 очков, и по дополнительным показателям команда поднялась на шестое место, опередив «Сочи».