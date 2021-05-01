«Краснодар» подтвердил, что летом команду покину Берг, Камболов и Ари

ФК «Краснодар» подтвердил, что после завершения нынешнего сезона команду покинут полузащитник Руслан Камболов и нападающие Ари и Маркус Берг.

«Друзья, сегодня у вас есть важный повод задержаться на трибунах после финального свистка, – сказано в публикации прес-службы клуба в твиттере. – Не упустите возможность поблагодарить футболистов, для которых сегодняшний матч станет заключительным домашним в составе «Краснодара» – Маркуса Берга, Руслана Камболова и Ари».

Сегодня «Краснодар» примет «Сочи» в 28-м туре чемпионата России. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

Ари выступает за «Краснодар» с 2013 года с перерывом на аренду в «Локомотив» по ходу сезона-2017/18. Камболов и Берг присоединились к команде в 2019-м.

34-летний шведский нападающий – лучший бомбардир «Краснодара» в нынешнем сезоне РПЛ. В 18 матчах Берг забил девять мячей, а также сделал две голевые передачи.