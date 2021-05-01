«Краснодар» подтвердил, что летом команду покину Берг, Камболов и Ари

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Англия - Премьер-лига перерыв Брайтон энд Хо 1 Лидс Юнайтед 0 П1 1.30 Х 5.20 П2 10.0
Англия - Первая лига перерыв Аккрингтон Стэ 0 Чарльтон Атлет 0 П1 3.80 Х 2.60 П2 2.33
Англия - Первая лига перерыв Уимблдон 1 Портсмут 3 П1 18.0 Х 9.10 П2 1.10
Англия - Первая лига перерыв Плимут Аргайл 0 Сандерленд 1 П1 10.0 Х 5.40 П2 1.27
Англия - Чемпионшип перерыв Норвич Сити 1 Рединг 1 П1 1.85 Х 3.30 П2 4.70
Англия - Первая лига перерыв Халл Сити 2 Уиган Атлетик 1 П1 1.27 Х 5.30 П2 10.0
Англия - Первая лига перерыв Флитвуд Таун 0 Милтон-Кинс До 0 П1 3.50 Х 2.33 П2 2.75
Англия - Чемпионшип перерыв Хаддерсфилд Та 0 Ковентри Сити 0 П1 2.95 Х 2.45 П2 3.50
Англия - Первая лига перерыв Питерборо Юнай 0 Линкольн Сити 2 П1 14.0 Х 8.10 П2 1.11
Англия - Первая лига перерыв Бристоль Ровер 0 Кру Александра 1 П1 8.10 Х 5.00 П2 1.33
Англия - Первая лига перерыв Бёртон Альбион 0 Гиллингем 1
Португалия - Сегунда перерыв Порту Б 2 Кова-да-Пиедад 0 П1 1.01 Х 19.0 П2 30.0
Англия - Чемпионшип перерыв Бирмингем Сити 0 Кардифф Сити 2 П1 23.0 Х 15.0 П2 1.06
Англия - Чемпионшип перерыв Брентфорд 0 Уотфорд 0
Англия - Первая лига перерыв Суиндон Таун 0 Ипсвич Таун 1 П1 11.0 Х 5.10 П2 1.27
Англия - Первая лига перерыв Нортгемптон Та 0 Блэкпул 1 П1 8.60 Х 4.50 П2 1.37
Англия - Чемпионшип перерыв Уиком Уондерер 1 Борнмут 0 П1 1.95 Х 3.50 П2 3.80
Англия - Чемпионшип перерыв Лутон Таун 1 Мидлсбро 1 П1 2.75 Х 2.45 П2 3.50
Англия - Чемпионшип перерыв Миллуолл 2 Бристоль Сити 1 П1 1.24 Х 6.30 П2 12.0
Англия - Первая лига перерыв Шрусбери Таун 2 Оксфорд Юнайте 1 П1 1.81 Х 3.20 П2 4.50
Англия - Первая лига перерыв Рочдейл 0 Донкастер Рове 1 П1 4.50 Х 3.50 П2 1.75
Англия - Чемпионшип перерыв Ротерхэм Юнайт 0 Блэкберн Ровер 1 П1 5.90 Х 4.50 П2 1.50
Англия - Чемпионшип перерыв Сток Сити 0 Куинз Парк Рей 1
Англия - Чемпионшип перерыв Престон Норт Э 1 Барнсли 0 П1 1.55 Х 3.80 П2 6.70
Англия - Чемпионшип перерыв Суонси Сити 0 Дерби Каунти 0
Испания - Сегунда перерыв Жирона 1 Тенерифе 0 П1 1.26 Х 4.50 П2 10.0
Испания - Примера 1-й тайм, 43' Эльче 0 Атлетико М 1 П1 23.0 Х 8.00 П2 1.13
Франция - Лига 1 не начался ПСЖ 0 Ланс 0 П1 1.37 Х 5.90 П2 6.70
Италия - Серия А 19:00 Кротоне 0 Интер М 0 П1 13.0 Х 7.20 П2 1.22
01 мая 17:10
автор: Виктор Шарафудинов

«Краснодар» подтвердил, что летом команду покину Берг, Камболов и Ари

Сегодня трое футболистов проведут свой последний домашний матч в составе зелено-черных.

ФК «Краснодар» подтвердил, что после завершения нынешнего сезона команду покинут полузащитник Руслан Камболов и нападающие Ари и Маркус Берг.

«Друзья, сегодня у вас есть важный повод задержаться на трибунах после финального свистка, – сказано в публикации прес-службы клуба в твиттере. – Не упустите возможность поблагодарить футболистов, для которых сегодняшний матч станет заключительным домашним в составе «Краснодара» – Маркуса Берга, Руслана Камболова и Ари».

Сегодня «Краснодар» примет «Сочи» в 28-м туре чемпионата России. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

Ари выступает за «Краснодар» с 2013 года с перерывом на аренду в «Локомотив» по ходу сезона-2017/18. Камболов и Берг присоединились к команде в 2019-м.

34-летний шведский нападающий – лучший бомбардир «Краснодара» в нынешнем сезоне РПЛ. В 18 матчах Берг забил девять мячей, а также сделал две голевые передачи.

источник: ФК «Краснодар»
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