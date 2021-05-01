Шварц – после поражения «Динамо» в матче с «Рубином»: Настроение в раздевалке не самое лучшее

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился эмоциями от прошедшей встречи 28-го тура чемпионата России.

— Сегодня перед игрой был план, чтобы ребята вышли свежими и с новым импульсом, чтобы дать игре движение. Настроение в раздевалке не самое лучшее, но сейчас нам важно готовиться к двум последующим матчам вне зависимости от того, какое положение в турнирной таблице, — передает слова немецкого специалиста телеканал «Матч Премьер».

«Рубин» остался на четвертом месте в таблице, набрав 49 очков. «Динамо» с 46 очками переместилось на шестую строчку, опередив «Сочи» по дополнительным показателям.