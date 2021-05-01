Леонид Слуцкий: Я не хочу комментировать судейство, потому что перегибаю палку

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу своей команды в домашнем матче 28-го тура чемпионата России против «Динамо» (2:0).

«Была большая игра, очень эмоциональная, – заявил Слуцкий на пресс-конференции. – Поэтому эмоции превалируют над разумом. Я очень горд, что каждый из футболистов, кто был на поле, сделал максимум, чтобы добиться положительного результата.

Я не хочу комментировать судейство, потому что перегибаю палку. Все, что хотел, я сказал и в своем мнении только утверждаюсь.

Почему «Рубин» слабо начинает первый тайм? Чтобы прибавить и на контрасте хорошо выглядеть дальше».

Команда Слуцкого занимает четвертое место, набрав 49 очков.