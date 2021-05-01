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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Франция - Лига 1 2-й тайм, 78' ПСЖ 2 Ланс 1 П1 1.09 Х 9.70 П2 31.0
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 32' Краснодар 0 Сочи 1 П1 4.10 Х 3.50 П2 1.95
Италия - Серия А 1-й тайм, 33' Кротоне 0 Интер М 0 П1 8.40 Х 4.50 П2 1.40
Испания - Сегунда 1-й тайм, 18' Мальорка 0 Мирандес 0 П1 1.70 Х 3.50 П2 5.30
Испания - Сегунда 1-й тайм, 17' Альмерия 0 Овьедо 0
Испания - Примера 1-й тайм, 4' Уэска 0 Реал Сосьедад 0 П1 3.50 Х 3.20 П2 2.24
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 3' Челси 0 Фулхэм 0 П1 1.50 Х 4.50 П2 6.10
НХЛ - регулярный чемпионат 20:00 Бостон Брюинз 0 Баффало Сэйбрз 0 П1 1.45 Х 4.90 П2 6.30
Италия - Серия А 21:45 Милан 0 Беневенто 0 П1 1.35 Х 5.60 П2 8.60
Англия - Премьер-лига 22:00 Эвертон 0 Астон Вилла 0 П1 2.00 Х 3.70 П2 3.80
Испания - Примера 22:00 Реал Мадрид 0 Осасуна 0 П1 1.35 Х 5.30 П2 9.50
Франция - Лига 1 22:00 Лилль 0 Ницца 0 П1 1.44 Х 4.60 П2 8.00
НХЛ - регулярный чемпионат 22:00 Детройт Ред Уи 0 Тампа-Бэй Лайт 0 П1 5.40 Х 4.80 П2 1.52
01 мая 17:59
автор: Артем Спиридонов

Стали известны составы «Краснодара» и «Сочи» на матч 28-го тура РПЛ

Встреча состоится в Краснодаре в 19:00 мск.

Виктор Гончаренко и Владимир Федотов объявили составы «Краснодара» и «Сочи» соответственно.

«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Мартынович, Ионов, Стоцкий, Классон, Олссон, Кайо, Вильена, Кабелла, Берг.
Запасные: Городов, Бабурин, Смольников, Чернов, Сорокин, Уткин, Ари, Марков, Сулейманов, Вандерсон.

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика, Маргасов, Мевля, Прохин, Юсупов, Пруцев, Нобоа, Заболотный, Руденко.
Запасные: Адамов, Набиуллин, Колмаков, Барсов, Жоаозиньо, Дуганджич.

Краснодарский клуб занимает десятое место в турнирной таблице с 38 очками, у команды из Сочи 46 очков и седьмое место.

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