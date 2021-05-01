Стали известны составы «Краснодара» и «Сочи» на матч 28-го тура РПЛ

Виктор Гончаренко и Владимир Федотов объявили составы «Краснодара» и «Сочи» соответственно.
«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Мартынович, Ионов, Стоцкий, Классон, Олссон, Кайо, Вильена, Кабелла, Берг.
Запасные: Городов, Бабурин, Смольников, Чернов, Сорокин, Уткин, Ари, Марков, Сулейманов, Вандерсон.
«Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика, Маргасов, Мевля, Прохин, Юсупов, Пруцев, Нобоа, Заболотный, Руденко.
Запасные: Адамов, Набиуллин, Колмаков, Барсов, Жоаозиньо, Дуганджич.
Краснодарский клуб занимает десятое место в турнирной таблице с 38 очками, у команды из Сочи 46 очков и седьмое место.