Хосеп Гвардиола: Все в наших руках – одна победа в четырех матчах и «Манчестер Сити» чемпион

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что он пока еще не принял решение о том, будет ли он в воскресенье смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».

Если 2 мая «МЮ» проиграет на «Олд Траффорд», то «Манчестер Сити» станет чемпионом Англии.

«Решу завтра, – отметил Гвардиола в послематчевом интервью для телерадиокомпании BBC. – А вообще-то – все в наших руках. Нужно одержать одну победу в четырех матчах, и мы будем чемпионом. Я действительно впечатлен тем, как мы выступаем в премьер-лиге».

Сегодня «Сити» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:0. Лидер АПЛ набрал 80 очков в 34 матчах, а у «Манчестер Юнайтед» – 67 очков после 33 игр.

Матч «МЮ» – «Ливерпуль» пройдет на «Олд Траффорд» 2 мая и начнется в 18:30 по московскому времени.