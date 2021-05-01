Деспотович – после победы «Рубина» над «Динамо»: Для меня это самая важная игра в году

29-летний нападающий казанского «Рубина» Джордже Деспотович поделился эмоциями от прошедшего матча.

— Для меня это самая важная игра в году, я говорил об этом два дня назад. Честно, после игры хотелось плакать, потому что последние пару игр я не играл на своем уровне. Это из-за травмы, которая мне очень мешала в последних играх. Спасибо тренеру, который доверял мне играть даже на одной ноге. Болельщики, конечно, не знали, что я играл с травмой, — передает слова сербского футболиста официальный сайт казанской команды.

В текущем сезоне РПЛ Деспотович 24 раза выходил на поле, забил 12 голов и сделал три результативные передачи.