«Атлетико» обыграл «Эльче» и опережает «Реал» и «Барселону» на пять очков в борьбе за титул

В 34-м туре чемпионата Испании «Эльче» на своем поле проиграл лидеру турнира мадридскому «Атлетико» с результатом 0:1.

На 23-й минуте после передачи Янника Карраско автором гола стал Маркос Льоренте.

На 90-й все тот же Льоренте сыграл рукой в своей штрафной, однако полузащитник хозяев Фидель не смог реализовать пенальти, направив мяч в штангу (90+1).

«Атлетико» продолжает лидировать в примере, набрав 76 очков в 34 матчах. У ближайших преследователей «Реала» и «Барселоны» по 71 очку после 33 туров.

Сегодня «Реал» примет «Осасуну». Игра в Мадриде начнется в 22:00 по московскому времени. Завтра, 2 мая состоится матч «Валенсия» – «Барселона».