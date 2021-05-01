«ПСЖ» обыграл «Ланс», Неймар открыл счет и сделал голевую передачу

В 35-м туре чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» на своем поле обыграл «Ланс» с результатом 2:1.

Неймар открыл счет на 33-й минуте, а на 59-й после его передачи второй гол парижан забил Маркиньос.

Гости отквитали один мяч на 61-й, когда отличился Игнатиус Ганаго.

«ПСЖ» набрал 75 очков в 35 матчах и вышел на первое место, опередив «Лилль», который сегодня вечером примет «Ниццу» (начало встречи в 22:00 по московскому времени). У команды Кристофа Гальтье 73 очка после 34 игр.

«Ланс» занимает пятое место, имея 56 очков. «Кроваво-золотые» прошлый раз проигрывали 23 января, когда уступили на своем поле «Ницце» (0:1). С тех пор команда с северо-востока Франции прошла без поражений 13 туров, добившись шести побед и семи ничьих.