Айдамиров раскритиковал судейство после матча 28-го тура РПЛ «Ротор» – «Ахмат»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров с критикой отозвался о судейских бригадах, которые обслуживали последние матчи с участием его команды.
— Нам непонятно, почему во втором матче за последние десять дней с участием нашей команды, VAR не вмешивается в эпизодах, когда совершаются очевидные нарушения правил на наших игроках. Сегодня VAR «проглотил» момент с нарушением правил на полузащитнике нашей команды Евгении Харине в штрафной площади. Очевидный пенальти, который видели все, кроме судей и VAR. Они не соизволили даже остановить игру, посмотреть, сигнализировать судье, — приводит слова Айдамирова «Чемпионат».
«Ахмат» с 36 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.