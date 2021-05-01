«Ахмат» обратится в ЭСК РФС по поводу пенальти, который не был назначен в матче против «Ротора»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб обратиться в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по поводу пенальти, который не был назначен в выездном матче 28-го тура чемпионата России против «Ротора».

На 85-й минуте защитник волгоградцев Соломон Кверквелия сбил в штрафной полузащитника грозненской команды Евгения Харина, однако ни арбитры в поле во главе со Станиславом Васильевым, ни судьи, отвечающие за VAR на произошедшее не отреагировали. В итоге «Ротор» победил 1:0.

«Мы обязательно обратимся в ЭСК РФС, – цитирует Айдамирова пресс-служба «Ахмата». – Было очевидное нарушение правил со стороны защитника «Ротора» в своей штрафной. Однозначно – это пенальти. Возмущает то, что в данном эпизоде люди, сидящие на VAR, не соизволили даже разобрать момент, посмотреть самим, или предоставить эту возможность судье».