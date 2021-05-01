«Интер» на выезде переиграл «Кротоне»

В матче 34-го тура чемпионата Италии миланский «Интер» на выезде победил «Кротоне» со счетом 2:0.

Первый гол на 69-й минуте встречи забил датский полузащитник гостей Кристиан Эриксен на 69-й минуте. Окончательный счет установил на второй компенсированной минуте к матчу Ашраф Хакими.

Команда Антонио Конте продолжает лидировать в Серии А с 82 очками. У идущей второй «Аталанты» 68 баллов, но имеется игра в запасе.

«Кротоне» занимает последнее 20-е место, набрав всего 18 очков.

«Интер» может оформить победу в чемпионате Италии 8 мая, если обыграет дома «Сампдорию». «Кротоне» днем позже сыграет на выезде с «Ромой».