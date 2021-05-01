«Сочи» на выезде обыграл «Краснодар», Нобоа сделал дубль

В 28-м туре чемпионата России «Краснодар» на своем поле уступил «Сочи» со счетом 1:3.
На шестой минуте Кристиан Нобоа вывел гостей вперед, реализовав пенальти. 11-й метровый был назначен за игру рукой Дмитрия Стоцкого.
На 59-й минуте правый защитник «Краснодара» реабилитировался, сравняв счет. В ходе затяжной атаке Стоцкий нанес точный удар с восьми метров.
На 79-й хозяева остались вдесятером, когда Реми Кабелла получил второе предупреждение, толкнув Жоаозиньо.
На 85-й минуте Антон Заболотный стал автором победного гола «Сочи», забив головой после навеса Кирилла Заики.
На четвертой добавленной минуте (90+4) Нобоа оформил дубль, установив итоговый результат и забив свой 12-й гол в нынешнем сезоне.
«Сочи» занимает пятое место, набрав 49 очков в 28 матчах и по дополнительным показателям уступая «Рубину». У «Спартака», который идет третьим 50 очков после 27 игр.
«Краснодар» занимает десятое место, оставшись с 38 очками.
7 мая «Сочи» примет «Ротор». 8 мая состоится матч ЦСКА – «Краснодар».
Чемпионат России
28-й тур
«Краснодар» – «Сочи» – 1:3 (0:1)
Голы: Стоцкий, 59 – Нобоа, 6 (с пенальти), 90+4, А.Заболотный, 85.
«Краснодар»: Сафонов, Стоцкий (Смольников, 78), Панталеао, Мартынович, Вильена, Кабелла, Классон (Вандерсон, 67), Олссон, Газинский (Сулейманов, 89), Ионов (Уткин, 78), Берг (Ари, 89).
«Сочи»: Н.Заболотный, Терехов, Маргасов, Мевля, Заика (Набиуллин, 89), Юсупов, Пруцев, Руденко (Жоаозиньо, 65; Барсов, 83), Нобоа, Прохин, А.Заболотный (Дуганджич, 90).
Предупреждения: Стоцкий, 5, Кабелла, 49, 79 – Пруцев, 14, Терехов, 61, Юсупов, 80.
Удаление: Кабелла, 79 (второе предупреждение).