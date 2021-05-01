Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком апреля

Польский полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк признан лучшим футболистом команды в апреле.
Голосование проходило на страницах «железнодорожников» в социальных сетях. Всего свой выбор сделали 53 775 респондентов.
Крыховяк одержал победу в голосовании, его поддержали 16 194 человека (30,11%). В апреле 31-летний поляк забил пять мячей и отдал две голевые передачи.
Второе место в голосовании занял нападающий Федора Смолова (13 175), третьим стал голкипер Маринато Гилерме (10 106 голосов).
источник: ПФК «Локомотив»