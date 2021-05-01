Дубль Хаверца принес «Челси» победу в дерби против «Фулхэма»

В 34-м туре чемпионата Англии «Челси» на своем поле обыграл «Фулхэм» в дерби Западного Лондона с результатом 2:0.
Оба мяча хозяев забил немецкий полузащитник хозяев Кай Хаверц, на 10-й и 49-й минутах. Авторами голевых передач стали Мэйсон Маунт и Тимо Вернер.
«Челси» занимает четвертое место, набрав 61 очко в 34 турах. У идущего пятым «Вест Хэма» – 55 очков после 33 игр. В понедельник «молотобойцы» на выезде сыграют с «Бернли».
«Фулхэм» находится в зоне вылета на 18-й строчке таблицы, имея 27 очков.
8 мая «Челси» сыграет на выезд с «Манчестер Сити». 10 мая «Фулхэм» примет «Бернли».