«Уэска» обыграла «Реал Сосьедад» и выбралась из зоны вылета

В 34-м туре чемпионата Испании «Уэска» на своем поле обыграла «Реал Сосьедад» со счетом 1:0.

Единственный гол забил на 87-й минуте нападающий хозяев Сандро Рамирес.

«Уэска» прервала серию из трех поражений и выбралась из зоны вылета, поднявшись на 17-е место с 30 очками. Команда Хосе Пачеты по дополнительным показателям опережает «Вальядолид» и «Эльче».

«Реал Сосьедад» находится на пятой строчке таблицы, имея 53 очка.

7 мая команда из Сан-Себастьяна примет «Эльче». 8 мая «Уэска» сыграет на выезде с «Кадисом».