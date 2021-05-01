Федотов – о судействе в матче «Ротор» - «Ахмат»: Васильева надо звать на полиграф

«На 85-й минуте следовало назначать 11-метровый удар в ворота «Ротора». Я смотрю на позицию Васильева, который всё видел, и у меня вопрос: у них что, совести совсем нет?! Или нет квалификации? Это чистый пенальти! Игрок «Ротора» не играл в мяч, он опаздывал и просто сбил соперника. Это невозможно объяснить!», - цитирует Федотова «Чемпионат».

Матч между «Ротором» и «Ахматом», который состоялся в Волгограде, обслуживала бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска.

Ранее гендиректор грозненской команды Ахмед Айдамиров заявил, что клуб обратиться в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по поводу пенальти, который не был назначен в ворота соперников. На 85-й минуте защитник волгоградцев Соломон Кверквелия сбил в штрафной полузащитника «Ахмата» Евгения Харина. Судья пенальти не назначил.

«Ротор» обошел «Уфу» в таблице РПЛ и переместился на 14-е место. «Ахмат» с 36 очками занимает 11-ю строчку.