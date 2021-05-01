«Милан» на своем поле переиграл «Беневенто»

В матче 34-го тура чемпионата Италии «Милан» обыграл дома «Беневенто» со счетом 2:0.

В составе «россонери» отличились хавбек Халкан Чалханоглу (6-я минута) и защитник Тео Эрнандес.

После этого матча «Милан» набрал 69 очков и занимает вторую позицию. Идущая на третьем месте «Аталанта» имеет в активе 68 баллов, но у команды из Бергамо игра в запасе.

«Беневенто» на 18-й строчке с 31 очком.

В следующем туре красно-черные в гостях сыграют с «Ювентусом», а «ведьмы» сыграют на своем стадионе с «Кальяри». Обе встречи состоятся 9 мая.