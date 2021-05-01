«Реал» переиграл дома «Осасуну»

«Реал» одержал победу над «Осасуной» в домашнем матче чемпионата Испании в рамках 34-го тура.

Встреча на стадионе «Альфредо ди Стефано» завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

В составе «сливочных» голы забили форварды Эдер Милитао (76-я минута) и Каземиро (80).

На данный момент мадридцы набрали 74 очка и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Атлетико» на два балла. «Осасуна» располагается на 11-й строчке (40 очков).

9 мая «Реал» на своем поле сыграет с «Севильей», а днем ранее «Осасуна» будет гостить у «Атлетико».