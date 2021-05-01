«Лилль» на своем поле взял верх над «Ниццей»

Встреча прошла на стадионе «Пьер-Моруа» и завершилась со счетом 2:0.

В составе хозяев поля голами отметились Бурак Йылмаз (13-я минута) и Зеки Челик (55).

Отметим, что на 48-й минуте матча за вторую желтую карточку с поля был удален защитник команды гостей Джордан Лотомба.

После этой победы «Лилль» набрал 76 очков и продолжает лидировать в чемпионате, на одно очко опережая идущий вторым в турнирной таблице «ПСЖ».

Добавим, в следующем туре «Лилль» на выезде сыграет против «Ланса», а «Ницца» на своем поле встретится с «Брестом».