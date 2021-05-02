«СКА-Хабаровск» в меньшинстве обыграл брянское «Динамо»

В матче 40-го тура ФНЛ «СКА-Хабаровск» дома переиграл брянское «Динамо» со счетом 1:0.
Единственный мяч в игре на 83-й минуте забил полузащитник Максим Мартусевич.
Отметим, что хабаровский клуб с 72-й минуте играл в меньшинстве – с поля был удален защитник Кирилл Большаков.
После этой игры подопечные Сергея Юрана занимают девятую позицию, набрав 60 очков. Бело-голубые расположились на 20-м месте, добыв 32 балла.
В следующем туре «СКА-Хабаровск» в гостях сыграет с «Нефтехимиком» (8 мая), а «Динамо» днем ранее примет «Челябинск».