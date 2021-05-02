Зинедин Зидан: Надеюсь, в случае с травмой Варана нет ничего серьезного

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий по итогам матча 34-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (2:0), а также рассказал о травме Рафаэля Варана.

«Я доволен игрой «Реала». Особенно рад за первый гол, который забил Милитао. Надеюсь, что в случае с травмой Варана нет ничего серьезного. Команда продемонстрировала хорошую физическую и психологическую готовность. Рад за игроков», – цитирует Зидана Marca.

Напомним, Рафаэль Варан получил травму на 46-й минуте встречи с «Осасуной». Вместо него игру продолжил Начо.

«Реал» продлил беспроигрышную серию до 21 матча, одержав с 30 января текущего года 13 побед, а также в восьми встречах сыграв вничью. «Королевский клуб» имеет в копилке 74 очка, занимая второе место в турнирной таблице. Лидирует мадридский «Атлетико», в активе которого 76 баллов.