Диего Симеоне: На финишной прямой важна каждая победа

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий по итогам победного матча 34-го тура с «Эльче» из одноименного города провинции Аликанте (1:0).

«На финишной прямой важна каждая победа. В первом тайме мы доминировали и должны были разгромить соперника. После перерыва действовали чуть хуже, но я доволен самоотверженностью своих игроков. Можно ли нас назвать фаворитами чемпионата? Пока е думаем об этом. Сейчас не время», – цитирует Симеоне Marca.

Напомним, «Эльче» был близок к тому, чтобы сравнять счет, однако хавбек Фидель не смог реализовать пенальти, назначенный на 91-й минуте, пробив в штангу. «Атлетико» набрал 76 очков, опережая на два балла мадридский «Реал».