«Уфа» прислала в «Спартак» официальный запрос на приобретение Урунова за один млн евро

«Уфа» сделала официальное предложение московскому «Спартаку» о приобретении узбекского полузащитника Остона Урунова. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Согласно источнику, клуб Шамиля Газизова готов выложить за хавбека один млн евро. Красно-белых эти условия не устраивают. Москвичи хотят выручить с ухода игрока не менее трех млн евро.

Напомним, Урунов выступал за «Уфу» с февраля по август 2020 года. Затем он перешел в «Спартак» за один млн евро. В феврале 2021 года полузащитник вернулся в клуб из Башкортостана на правах аренды.

Добавим, что в нынешнем сезоне узбек провел в рамках РПЛ шесть матчей, но результативными действиями не отметился.