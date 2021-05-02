Боярский – о матче «Зенит» – «Локомотив»: Питер заберет сегодня чемпионство

Народный артист России Михаил Боярский дал комментарий перед матчем 28-го тура РПЛ «Зенит» – «Локомотив».

Отметим, что в случае победы питерский клуб станет недосягаем в таблице РПЛ и оформит досрочное чемпионство.

«Бесспорно «Зенит» заберет чемпионство в этом матче. Настрой у команды боевой. Я сам пойду на стадион, чтобы быть очевидцем золотого матча.

У «Локомотива» нет даже шанса? Нет, шанс есть у всех. Но пока никому не удается им воспользоваться, ибо «Зенит» лучшая команда на сегодняшний день. Трудно представить, что «Локомотив» может обыграть команду из Санкт-Петербурга дома», – приводит слова Боярского «СЭ».

Добавим, что в данный момент у «Зенита» 58 очков, а у «Локомотива» – 52.