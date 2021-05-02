«Рубин» расстанется с Кварацхелией не менее чем за 30 млн евро

«Рубин» готов рассмотреть предложения по трансферу полузащитника Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает Eurostavka.

«Наша цена за Хвичу – 30 млн евро», – приводит слова спортивного директора казанского клуба Олега Яровинского журналист Иван Карпов.

Отмечается, что с конкретным предложением в «Рубин» по переходу 20-летнего Кварацхелии обратились уже несколько европейских топ-клубов.

Добавим, что в нынешнем сезоне грузинский хавбек провел в РПЛ 23 матча, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.