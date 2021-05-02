Скончался журналист и комментатор Леонид Генусов

Бывший руководитель пресс-службы и начальник международного отдела питерского «Зенита» Леонид Генусов скончался 1 мая от внезапной остановки сердца.

«Его культовую программу «Зенит-XXI» видел каждый болельщик сине-бело-голубых в девяностых и нулевых. В последние годы он вел ток-шоу «Футбол: pro et contra», тренировал ФК «Город». Футбольный клуб «Зенит» выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Борисовича», – отмечается в сообщении пресс-службы «Зенита».

Уроженец Ленинграда Генусов известен также, как автор программ «Футбольные истории», «Свободный удар», «Воскресный вечер». Также он снимал фильм «Зенит-95. Точка отсчета» и написал сценарий к картине «Вся жизнь в перчатках». В последние годы журналист работал на телеканале «78». Дата прощания пока не сообщалась.