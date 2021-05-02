Влашич избежал тяжелой травмы

Хавбек сборной Хорватии Никола Влашич, получивший повреждение колена в матче 28-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1), прошел медицинское обследование.

По информации Хорватского футбольного союза, первоначальные результаты МРТ позволяют предположить, что 23-летний футболист избежал серьезной травмы.

Отмечается, что медицинский штаб национальной команды контактирует с коллегами из московского клуба. После точного диагноза будет принято решение об оптимальном лечении игрока.

Напомним, хорват выступает за столичную команду с 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел в рамках премьер-лиги 26 матчей, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.