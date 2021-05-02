Илья Кутепов: Чувствую себя лучше, тренируюсь индивидуально

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов рассказал о самочувствии после матча 27-го тура российской премьер-лиги против армейцев, в котором он получил сотрясение мозга.

«После дерби с московским клубом я был не в лучшем состоянии, потому что устал и случилось это небольшое недоразумение. Но сейчас все в порядке. На последних минутах после удара мяч попал мне в правую сторону головы, в область виска. Фокус немножко поплыл, но дальше все нормально было. Сейчас чувствую себя лучше, можно сказать, что восстановился. Пока тренируюсь по индивидуальной программе, но посмотрим, что будет дальше», – цитирует Кутепова пресс-служба «Спартака».

3 мая «Спартак», занимающий третье место в турнирной таблице РПЛ (на счету красно-белых 50 очков), сыграет с тульским «Арсеналом», расположившимся с 23 очками на 13-й строке.