Властимил Петржела: «Локомотив» – хорошая команда, но они ничего не смогут сделать с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела дал комментарий перед матчем 28-го тура РПЛ с московским «Локомотивом».

Отметим, что в случае победы питерский клуб станет недосягаем в таблице РПЛ и оформит досрочное чемпионство.

«Особых ожиданий от матча нет, потому что я знаю, что «Зенит» победит в этой игре. «Локомотив» – хорошая команда, но они уже ничего не сделают. «Зенит» сегодня станет чемпионом», – приводит слова специалиста Sport24.ru.

Добавим, что в данный момент у «Зенита» 58 очков, а у «Локомотива» – 52.