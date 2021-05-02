Николай Наумов: «Зенит» станет чемпионом даже в случае поражения от «Локомотива»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов дал прогноз на предстоящий поединок железнодорожников с «Зенитом».

«Жду от матча красивой игры. Хотя такие встречи редко бывают зрелищными. Слишком многое стоит на кону: у «Зенита» – чемпионство, у «Локомотива» – второе место и Лига чемпионов. Для специалистов игра будет интересной, для болельщиков – не факт. Скорее всего, матч будет закрытым и завершится вничью 1:1 или даже 0:0. «Зенит» станет чемпионом, даже если проиграет «Локомотиву». Если сегодня не получится завоевать золото, то придется делать это в гостях, что не очень хорошо», – приводит слова Наумова «Чемпионат».

Напомним, в активе «Зенита» после 27 игр 58 очков и первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» в таком же количестве матчей набрал 52 балла, расположившись на второй позиции.