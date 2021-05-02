Баринов - о матче «Зенит» - «Локомотив»: Как бы не оказалось, что рано созывают банкет

Народный артист России Валерий Баринов дал комментарий перед матчем 28-го тура РПЛ «Зенит» – «Локомотив».

««Зенит» не очень хорошо играет дома, у них очень много поражений. На праздничный банкет пусть пригласят «Локомотив» после матча. Заказать можно все что угодно. Мне кажется, что будет непростая игра. Если все соберутся и захотят, а лидеры «Локо» - Крыховяк, Гильерме, Чорлука и Пабло - будут в порядке, то все может быть. Окажется, что банкет рано созывать. Рискованно проводить такое празднование. «Зениту» бы с «Уфой» справиться и банкет можно туда перенести», - приводит слова Баринова Sport24.ru.

Отметим, что в случае победы питерский клуб станет недосягаем в таблице РПЛ и оформит досрочное чемпионство.

Добавим, что в данный момент у «Зенита» 58 очков, а у «Локомотива» – 52.