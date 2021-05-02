Антон Фетисов: Предложение по трансферу Урунова «Уфа» не присылала

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал заявление гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова о готовности выкупить Остона Урунова.

«Никаких официальных предложений со стороны «Уфы» не поступало. Раньше так уже было: Газизов заявлял журналистам, что письмо по Урунову отправлено, однако мы ничего не получали. И только после опровержения от «Спартака» предложение все-таки поступало. Мы намерены вернуть все потраченное на игрока, в том числе зарплату и подъемные», – приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Ранее «РБ-Спорт» сообщил о предложении, которое «Уфа» сделала «Спартаку». Отмечалось, что клуб Газизова готов выложить за Урунова один млн евро. В источнике также говорилось, что москвичи хотят выручить с ухода игрока не менее трех млн евро.

Напомним, узбек выступал за «Уфу» с февраля по август 2020 года, а затем перешел в «Спартак» за один млн евро. В феврале 2021 года футболист вернулся в клуб из Башкортостана на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел в РПЛ шесть матчей, но результативными действиями не отметился.