«Крылья Советов» досрочно оформили возвращение в РПЛ

«Крылья Советов» обыграли тольяттинский «Акрон» в матче 40-го тура ФНЛ со счетом 2:1, досрочно завоевав путевку в высший дивизион российского футбола. Об этом информирует «МК-Спорт».

За три тура до окончания чемпионата самарцы имеют в копилке 92 очка и уже не опустятся ниже второго места. Для победы в чемпионате «Крыльям» необходимо в оставшихся встречах набрать два очка.

Отметим, что оба мяча в ворота «Акрона» забил Иван Сергеев, лидирующей в списке бомбардиров лиги с 37 голами.

Близок к возвращению в РПЛ и занимающий второе место «Оренбург» (88 очков), который в минувшем туре дома одолел «Томь» (2:0).