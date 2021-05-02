Гол Шомуродова не спас «Дженоа» от поражения в матче серии А с римским «Лацио»

В матче 34-го тура чемпионата Италии «Лацио» обыграл «Дженоа» со счетом 4:3.

В составе победителей дублем отметился 26-летний полузащитник Хоакин Корреа (30-я и 56-я минуты). Также отличились форвард Чиро Иммобиле (43, с пенальти) и хавбек Луис Альберто (48).

У генуэзцев забили Джанлука Скамакка (80) и экс-игрок «Ростова» Эльдор Шомуродов (81). Еще один мяч в свои ворота отправил Адам Марушич.

После этой встречи подопечные Симоне Индзаги занимают на шестое место в турнирной таблице, набрав 64 очка. У «Дженоа» – 36 очков и 13-я позиция.

Добавим, что 8 мая «Лацио» сыграет в гостях с «Фиорентиной», а «Дженоа» днём позже проведет домашний матч с «Сассуоло».