«Химки» вдесятером переиграли дома «Урал»

В матче 28-го тура чемпионата России «Химки» дома переиграли екатеринбургский «Урал» со счетом 1:0.
Единственный мяч десятой минуте встречи забил ивуарийский нападающий подмосковного клуба Мохамед Конате.
Отметим, что на 15-й минуте прямую красную карточку получил игрок «Химок» Александр Трошечкин.
Подмосковная команда занимает восьмую строчку в таблице, набрав 44 очка. «Урал» на 12-м месте с 31-м баллом.
10 мая «Химки» сыграют на выезде со «Спартаком», а подопечные Юрия Матвеева в этот же день примут «Ростов».