Сергей Корниленко: Впереди самый главный матч сезона – финал Кубка России

«Чувствую удовлетворение от выполненной работы. Но мы также понимаем, что впереди самый главный матч сезона — финал Кубка России. К тому же, никто с нас не снимал задачи по поводу первого места в ФНЛ. Осталось еще несколько игр и для нас также принципиально выиграть ФНЛ.

Работа по комплектованию на следующий сезон уже ведется. Она ведется всегда, без остановок. Есть понимание, что нужно команде. Мы с главным тренером уже наметили, какие позиции требуют усиления. Но в первую очередь, мы сейчас сконцентрированы на финале. Самая главная задача в межсезонье — сохранить наш костяк и эту команду», - цитирует Корниленко Sport24.ru.

Напомним, в матче 40-го тура ФНЛ самарцы на выезде обыграли тольяттинский «Акрон» со счетом 2:1 и де-юре оформили выход в РПЛ.

8 мая подопечные Игоря Осинькина в финале Кубка России сыграют с московским «Локомотивом». Встреча пройдет в Нижнем Новгороде.