Матвеев - о результате матча «Урала» с «Химками»: Поражения мы не заслужили, счет не по игре

«Думаю, что поражения мы не заслужили, счет не по игре. Из-за раннего удаления хозяев владели инициативой, мячом. Но, к сожалению, не довели дело до забитого мяча. Хотя моментов было предостаточно, поэтому обидно в такой ситуации проигрывать. Недоработали в обороне, а после пропущенного мяча было сложно пробить эшелонированную оборону «Химок», - приводит Sport24.ru слова наставника «Урала».
На 15-й минуте матча «Химки» - «Урал» прямую красную карточку получил игрок подмосковной команды Александр Трошечкин.
Подопечные Юрия Матвеева занимают 12-е место с 31-м очком. 10 мая «Урал» примет дома «Ростов».
источник: Sport24.ru